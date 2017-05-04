Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 20 раз превышает безопасный показатель

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Пекин, 04 мая. Власти столицы Поднебесной обратились к жителям с просьбой без лишней на то необходимости не выходить на улицы.

Как пишет ТАСС, согласно последним замерам воздуха в Пекине, содержание в нем опасных для здоровья частиц составляет до 550 микрограмм на кубический метр, что превышает нормативы в 20 раз.

Жителям столицы КНР, а также туристам рекомендовано как можно меньше находиться на улице, и пользоваться индивидуальными средствами защиты дыхания. Опасные вещества, которые создают смог, могут накапливаться в легких человека, что может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.