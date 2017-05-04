«Это мнение ФБР»: в Белом доме не разделяют опасения Коми по поводу России

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В Белом доме не разделяют опасений ФБР относительно российского вмешательства в политические процессы в США. Об этом заявил официальный представитель американской администрации Шон Спайсер.

«Это мнение ФБР», — прокомментировал он на брифинге слова главы ФБР Джеймса Коми, углядевшего в России «огромную угрозу».

При этом представитель Белого дома отметил, что американская администрация «полагается» на ФБР и разведку, ведь именно от них президент США получает данные «о всех угрозах, с которыми сталкиваются США». Однако при этом, Спайсер добавил, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми о России.

Шон Спайсер также напомнил, что американский президент Дональд Трамп ясно дал понять, что «он считает, что угроза исходит от КНДР с потенциальным ядерным оружием…он находит это угрожающим жизням американцев и союзников США».

Напомним, что ранее на слушаниях в сенате глава ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия якобы продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах, назвав это «самой большой угрозой».



Comey says Russia is still involved in American politics; Russia is “the greatest threat of any nation on Earth” to our democratic process pic.twitter.com/4ZJX9ufBVj — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) May 3, 2017

Он подтвердил, что расследование дела о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года не закончено, но в детали вдаваться не стал.

«Мы проводим расследование, чтобы определить, была ли какая-то связь между российскими усилиями и кем-либо, входящим в кампанию Трампа», — дал понять он.

Глава ФБР также заявил о том, что спецслужбы России и связанные с ними хакеры взломали почтовые серверы Yahoo.

«Россия не слишком хорошо сотрудничает с нами по преступникам, которые находятся внутри страны, но те любят путешествовать, так что — хватать, закрывать, надевать им наручники, чтобы они понимали, что это не шутки», — подчеркнул Коми.

Он также обвинил российские власти в укрывательстве киберпреступников.



В американских СМИ регулярно появляются сообщения о том, что спецслужбы обвиняют президента США Дональда Трампа в «связях с Россией». Именно они, по их предположению, могли помочь ему добиться успеха во время предвыборной кампании и занять столь высокий политический пост.

В Кремле неоднократно опровергали информацию о вмешательстве нашей страны в попытках влияния на американский выборный процесс. Там также назвали не вызывающими доверия так называемые «утечки» в СМИ из спецслужб США о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа якобы постоянно общались с представителями российской разведки. Эту информацию также опровергали и в Белом доме и лично президент США Дональд Трамп.

Зато, очевидно, что верила этим непроверенным данным администрация бывшего президента США Барака Обама, ведь именно она на излете, в конце 2016 года, успела ввести санкции против девяти российских компаний и граждан за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя сообщение о том, что Белый дом не разделяет опасений главы ФБР относительно российской угрозы во вмешательство в выборный процесс других стран, отметил, что американский президент Дональд Трамп «звучит» умнее своего предшественника Барака Обамы.

«Белый дом отмежевался от заявления главы ФБР, что Россия — «величайшая угроза американской демократии». Обама нас сравнил с эболой. Трамп звучит умнее», — написал он в Twitter.

Белый дом отмежевался от заявл.главы ФБР, что Россия - "величайшая угроза амер.демократии". Обама нас сравнил с эболой. Трамп звучит умнее. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 3, 2017



Отметим, что при этом никаких доказательств причастности Москвы к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти так ни разу не предъявили. Российская сторона неоднократно назвала подобные обвинения в свой «абсолютно голословными».



Так, официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью Yahoo Global News заявила о том, что российский президент Владимир Путин не мог оказать влияние на итоги президентских выборов в США 2016 года.

«Мы не поддерживаем кандидатов на иностранных выборах. Это не наше дело», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также открестился от участия Кремля в кибератаках.

«Ни правительство Российской Федерации, ни Кремль, ни лично президент Владимир Путин, ни российская военная разведка не стоят за кибератаками во время предвыборной кампании в США на ресурсы политических организаций Соединенных Штатов… С нашей стороны не было никаких действий… Если они вообще на самом деле были», — подчеркнул он.