Красную площадь закрыли для посещений до 9 мая

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Москва, 04 мая. С сегодняшнего дня и вплоть до Дня Победы 9 мая московская Красная площадь будет закрыта для посещений.

Как пишут «Известия», главная площадь страны будет закрыта в течение пяти дней для организации там подготовительных мероприятий к проведению торжеств по случаю 72-й годовщины Великой Победы.

Добавим, что минувшей ночью на Красной площади прошла последняя ночная тренировка парада Победы. Генеральная репетиция состоится в воскресенье 7 мая. Кроме того, сегодня пройдет тренировка воздушной части парада.