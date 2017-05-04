Мессенджер WhatsApp возобновил работу после глобального сбоя

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Москва, 4 мая. Мессенджер WhatsApp возобновил работу после масштабного сбоя. Об этом со ссылкой на представителя проекта сообщает ТАСС.

«У нас было временное отключение. Сейчас наши сервисы восстановлены. Мы ценим ваше терпение», — цитирует агентство слова представителя администрации мессенджера.

Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщило, что в мессенджере WhatsApp произошел масштабный сбой. Проблемы в функционировании сервиса наблюдались в России, США, Индии, Бразилии, Мексике, ЮАР и странах Евросоюза. Неполадки в WhatsApp продолжались около двух часов.