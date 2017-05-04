Беспрецедентная поддержка: за Путина готовы проголосовать две трети россиян

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Москва, 04 мая. Владимир Путин, еще не объявивший решения об участии или не участии в президентских выборах, является фаворитом еще не начавшийся гонки.

Как пишет «Газета.ru», если бы голосование прошло в ближайшие выходные, то поддержку главе российского государства оказали бы до 75% пришедших на избирательные участки соотечественников.

Об этом говорится в свежем исследовании Фонда развития гражданского общества, где также сообщают, что уровень так называемой электоральной поддержки Владимира Путина сегодня составляет от 61 до 66%.

«Президент Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения», — приходят к очевидному выводу эксперты и специалисты фонда, добавляя, что в стране нет персоны, которая могла бы хоть как-то составить конкуренцию нынешнему хозяину Кремля.