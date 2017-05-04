В Саудовской Аравии умер определявший порядок престолонаследия принц

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Эр-Рияд, 4 мая. В Саудовской Аравии в возрасте 91 года умер принц Машааль бен Абдель Азиз, сообщает RT.

Принц умер в результате болезни на 92-м году жизни. При жизни Машааль бен Абдель Азиз руководил советом по определению порядка престолонаследия в Саудовской Аравии. Сложность его работы заключалась в том, что в королевской семье насчитывается порядка семи тысяч принцев. При этом Машааль бен Абдель Азиз считался «равноудаленной» фигурой от всех членов семьи бывшего короля страны Абдаллы бен Абдель Азиз Аль Сауда.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд назначил своего сына, принца Халеда бен Салмана бен Абдель-Азиза послом в США.