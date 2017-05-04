Сирия: ВКС РФ доставили 23 тонны гумпомощи в Алеппо, Дамаск и Дейр-эз-Зор

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Хмеймим (Сирия), 04 мая. Центр по примирению враждующих сторон в САР сообщил, о том, что ВСК России в течение суток 03 мая доставили почти 23 тонны гуманитарной помощи мирным жителям Сирии.

Так, накануне гуманитарные акции прошли в городе Алеппо и провинции Дамаск, кроме того силами российских военных были доставлена международная гуманитарная помощь в Дейр-эз-Зор.

В Алеппо более 1200 жителей получили около 2 тонн продуктов питания, в Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна помощи, полученной официальным Дамаском по линии ООН, в населенный пункт Дума (провинция Дамаск) доставлены медикаменты и продукты.