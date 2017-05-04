Президент США пропустит празднование мексиканского торжества Cinco de Mayo

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Вашингтон, 04 мая. Дональд Трамп станет первым главой администрации США, который за последние 16 лет не станет отмечать мексиканский праздник Cinco de Mayo.

Как пишет RT, вместо себя на торжество в Белый дом американский президент пришлет вице-президента Майкла Пенса. Также СМИ сообщают, что сама церемония будет куда скромнее, чем была при Бараке Обаме. Впрочем, в администрации американского лидера не опубликовали план работы Трампа на пятницу 5 мая, поэтому все может поменяться.

Добавим, что предшественники нынешнего главы Белого дома – Обама и Буш-младший всегда использовали национальный мексиканский праздник для того, чтобы напрямую обратиться к испаноязычным гражданам государства. Однако риторика Трампа в отношении той же Мексики в корне отличается от настроений бывших президентов США.