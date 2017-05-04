В Китае появились игровые автоматы с живыми котятами

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Пекин, 4 мая. В одном из парков развлечений в КНР появился игровой автомат, выдающий в качестве призов живых котят. Об этом сообщает The Mirror.

Автомат представляет собой стеклянный шкаф с расположенными внутри призами - котятами. Игроку предлагается управляя металлической рукой захватить приз и перенести его в специальный отсек для выдачи подарков. Сделать это необходимо за ограниченное время.

Информация о новом развлечение вызвала в сети бурное обсуждение. При этом многие пользователи сошлись во мнение, что в данном случае имеет место жестокое обращение с животными.