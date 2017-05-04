Ле Пен обвинила Макрона в поддержке невыгодной Франции политике

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Париж, 4 мая. Кандидат в президенты, лидер движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен обвинила своего оппонента Эмманюэля Макрона в поддержке не выгодной для Франции политики. Заявление прозвучала на прошедших накануне теледебатах.

Критику лидера «Национального фронта» вызвала позиция Макрона по Соглашению о свободной торговле между ЕС и Канадой (СЕТА). Ле Пен заявила, что национальные интересы Франции должны быть выше европейских директив и призвала защитить страну от недобросовестной конкуренции.

«Очень важно, чтобы Франция была защищена от недобросовестной конкуренции, в социальном и валютном демпинге», — заявила лидер «Национального фронта».

Напомним, прошедшие накануне во Франции теледебаты продлились более двух часов. Во время продолжительной полемики основатель движения «Вперед» Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен не смогли придти к согласию ни по одному из обсуждаемых вопросов.

По сообщению электронного издания Газета.ru, смотревшие теледебаты французы признали Макрона более убедительным. Предпочтение ему отдали 63% опрошенных телезрителей. Позицию Ле Пен поддержали 34% респондентов.