Выступавшей против политики Трампа правозащитнице грозит срок за смех в Конгрессе

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Вашингтон, 4 мая. Активистке движения Code Pink Дезири А. Файруз грозит до одного года тюрьмы и штраф в две тысячи долларов за то, что она не сдержала смех во время утверждения Джеффа Сешнса генеральным прокурором в Конгрессе США. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел в январе 2017 года на слушаниях в Конгрессе США. Дезири А. Файруз и две ее подруги пришли в помещение в розовых головных уборах и с плакатами против расизма и ксенофобии в руках. Активистки заявляют, что таким образом протестовали против назначения Сешнса министром юстиции и генпрокурором США, а также против миграционной политики нового президента страны Дональда Трампа. Во время слушаний Файруз пару раз издала некие звуки похожие на смех.

«Я не смогла сдержать себя. Это произошло спонтанно. Немедленное отвержение того, что я посчитала отъявленной ложью и чистым невежеством», — прокомментировала инцидент Файруз.

Электронное издание Газета.ru сообщает, что тюремное заключение также грозит двум подругам 61-летней активистки, которые тоже присутствовали на слушании в Конгрессе. Все три участницы инцидента отказываются признавать свою вину.