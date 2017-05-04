Генпрокуратура Украины прокомментировала решение Интерпола снять Януковича с международного розыска

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Киев, 4 мая. Украина обжалует решение Интерпола о снятии с международного розыска бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом со ссылкой начальника департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка сообщают СМИ.

Горбатюк отметил, что решение о снятии Януковича с международного розыска было принято не по вине следственных органов, а вследствие недостатков законодательной базы об избрании меры пресечения и статуса подозреваемого на Украине. По словам чиновника, в настоящее время власти занимаются обработкой выводов Интерпола. В ближайшем будущем Киев, возможно, примет решение о внесении в законодательство необходимых изменений.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Интерпол удалил информацию о бывшем президенте Украины Викторе Януковиче и его сыне Александре из своих баз данных.