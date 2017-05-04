В России может появиться аналог грин-карты для иностранных специалистов

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Москва, 4 мая. Минкомсвязи предлагает с 2019 года ввести в России аналог «грин-карт». Об этом со ссылкой на проект программы «Цифровая экономика» сообщает газета «Известия».

Минкомсвязи предлагает предоставлять «грин-карты» высококвалифицированным иностранным специалистам российского происхождения, свободно владеющим русским языком. Документ даст обладателю право на въезд и работу в России.

В комментарии изданию интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что введение карты принесет пользу России. Но отметил, что ее внедрение запоздало на несколько лет.

«Во время финансового кризиса в США многие работники готовы были переехать и работать у нас. Именно тогда надо было реализовать такую программу», — отметил Мариничев.

По данным издания, проект «Цифровая экономика» накануне майских праздников был направлен на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития.