В США испытали новую ракету-носитель для микроспутников

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Нью-Йорк, 4 мая. В среду, с полигона в пустыне Мохаве (штат Калифорния), состоялся первый испытательный пуск ракеты Vector-R. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter главный управляющий компании Vector Space Systems Джим Кантрелл. Он отметил, что испытания прошли успешно.

Ракета Vector-R будет доставлять на низкую орбиту грузы массой до 60 кг. Как сообщили в компании, летом нынешнего года будет проведен еще один испытательный пуск, а в 2018 году планируется уже первый коммерческий запуск.

В 2019 году должно быть проведено уже 12 коммерческих пусков. Компания также занимается разработкой более мощной версии ракеты-носителя - Vector-H, которая сможет доставлять на низкую орбиту полезную нагрузку массой до 125 кг.