Seat выпустит к своему шестидесятилетию ретро-концепт 600 BMS

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Мадрид, 4 мая. К 60-летнему юбилею испанский автопроизводитель Seat подготовил современный концепт своей первой серийной модели Seat 600.

Обновленную версию культового автомобиля компания представит на автосалоне в Барселоне. Концепт будет создан на шасси Seat 600 и получит оригинальный тормозной механизм. Также известно, что у обновленной версии будет матерчатая крыша и открывающиеся против направления движения двери. Из приятных новшеств концепт получит обновленные фирменные логотипы и отделанный кожей салон.

Напомним, автомобили Seat 600 выпускались с 1957 по 1973 годы и стали своеобразным символом экономического бума в Испании. Автомобили комплектовались бензиновыми двигателями мощностью 19 или 22 лошадиные силы и четырехступенчатой механической коробкой передач.