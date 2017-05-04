Google предупреждает своих пользователей о мошенничестве в Google Docs

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Калифорния, 4 мая. Американская интернет-компания Google предупреждает всех своих пользователей, о том, что появились мошенники, которые рассылают владельцам электронной почты Gmail письма от имени облачного сервиса Google Docs. В действительности в этих письмах содержатся вредоносные ссылки. Компания Google предупредило об этом в своем аккаунте в Twitter.

«Мы расследуем фишинговые сообщения, которые рассылаются от лица Google Docs и просим вас не откликаться на них», — пишут в Google.

Для того, чтобы обезопасить своих пользователей, в Google удалили фейковые страницы. Компания обратилась с призывом сообщать о новых случаях рассылки поддельных писем.

Фишинг является формой интернет-мошенничества, которое преследует цель - получение доступа к конфиденциальным данным пользователей и кража паролей.