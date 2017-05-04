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Экономика
Прибыль Банка России в 2016 году упала вдвое

Прибыль Банка России в 2016 году упала вдвое

2:56  4 Мая 2017
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Прибыль Банка России в 2016 году упала вдвое

Москва, 4 мая. Центробанк России опубликовал отчет, из которого следует, что прибыль Банка России сократилась с 112,6 миллиардов рублей до 43,7 миллиардов рублей.

Согласно тексту документа, прибыль банка упала на 68,83 миллиарда рублей.

«В целом указанные факторы определили формирование финансового результата деятельности Банка России на более низком по сравнению с 2015 годом уровне», – приводи текст документа «Газета.ru».

Также сообщается, что активы Центробанка сократились на 17,1%, составив 29,97 триллионов рублей. Напомним, что ранее Банк России рассчитывал на 1 триллион рублей прибыли банкам по итогам года.

 

#банк россии
Антон Зарубин
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