iPhone 8 поступит в продажу не раньше 2018 года

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Берлин, 4 мая. Смартфон нового поколения iPhone 8 поступит в продажу не ранее 2018 года. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank.

В опубликованном банком исследовании говорится, что у Apple появились сложности с цепочкой поставок. Так как сразу несколько ее звеньев заявил о нехватке основных компонентов к новому смартфону и связанные с его производством технические трудности. Также в пользу вывода аналитиков говорит тот факт, что собирающая iPhone компания Foxconn получила заказ на производство моделей 7s и 7s Plus.

Из этого эксперты делают вывод, что яблочной корпорации пришлось перенести релиз нового iPhone. Точная дата поступления модели в продажу не сообщается, по мнению аналитиков это произойдет лишь в 2018 году.

Напомним, согласно регулярно попадающим в СМИ утечкам, новое поколение iPhone должно иметь ряд важных для пользователей новшеств. Так, по данным электронного издания Газета.ru, у iPhone 8 будет новый аккумулятор емкостью 2700 мАч, который будет заряжать быстрее аккумуляторов предыдущих поколений iPhone.