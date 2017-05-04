Ученые доказали, что Южная Америка пережила два «великих потопа»

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Вашингтон, 4 мая. Найденные в Амазонии останки акулы ученым доказать, что весь север Южной Америки по меньшей меры дважды становился океанским дном за последние 23 миллиона лет. Об этом пишет журнал Science Advances.

По словам ученых, следы пыльца в отложениях позволяют точно указать на существование двух периодов времени, когда воды Карибского залива полностью затапливали юго-запад Амазонии. Как отмечают специалисты из Смитсоновского института изучения тропиков в Бальбоа, оба затопления длились непродолжительное время.

Первое затопление произошло около 18 миллионов лет назад, когда воды Карибского залива продвинулись на 2,2 тысячи километров на юг. Затопление продлилось около 900 тысяч лет. Второй потоп произошел 16 миллионов лет назад и завершился спустя 3,7 миллиона лет.