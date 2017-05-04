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NASA опубликовало видео с космическим «цунами»

NASA опубликовало видео с космическим «цунами»

2:21  4 Мая 2017
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NASA опубликовало видео с космическим «цунами»

Вашингтон, 4 мая. Ученые NASA показали видео с волной гигантского космического «цунами», которому миллиарды лет. Видео опубликовано на официальном канале Национального космического агентства США в сервисе YouTube.

Американские астрономы обнаружили и засняли на видео скопление раскаленного газа, которое по размерам в два раза превосходит размер галактики Млечный путь. По данным ученых, гигантское космическое цунами сформировалось миллиарды лет назад  в результате слияния скопления галактик. По данным NASA, облако раскаленного газа находится в скоплении Персея приблизительно в 240 миллионах световых лет от Земли.

Алексей Громов
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