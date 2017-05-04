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Весь мир
Опубликованы снимки, сделанные военным фотографом из США за секунду до гибели

Опубликованы снимки, сделанные военным фотографом из США за секунду до гибели

2:07  4 Мая 2017
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Опубликованы снимки, сделанные военным фотографом из США за секунду до гибели

Вашингтон, 4 мая. В американском журнале Military Review были опубликованы снимки взрыва, сделанные военным фотографом Хильдой Клейтон за несколько мгновений до смерти.

Снимки были сделаны в июле 2013 года в Афганистане. Армейское подразделение проводило учения, которые Клейтон снимала на камеру. Во время одного из упражнений неожиданно взорвался ствол миномета. Жертвами взрывам стала сама Клейтон, а также еще четыре афганских военнослужащих.

Журнал опубликовал снимки спустя почти четыре года после инцидента. Как объяснили в журнале, решение о публикации было принято, чтобы продемонстрировать, с какими опасностями сталкиваются мужчины и женщины во время боя и учений.

 

#сша
Антон Зарубин
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