Опубликованы снимки, сделанные военным фотографом из США за секунду до гибели

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Вашингтон, 4 мая. В американском журнале Military Review были опубликованы снимки взрыва, сделанные военным фотографом Хильдой Клейтон за несколько мгновений до смерти.

Снимки были сделаны в июле 2013 года в Афганистане. Армейское подразделение проводило учения, которые Клейтон снимала на камеру. Во время одного из упражнений неожиданно взорвался ствол миномета. Жертвами взрывам стала сама Клейтон, а также еще четыре афганских военнослужащих.

Журнал опубликовал снимки спустя почти четыре года после инцидента. Как объяснили в журнале, решение о публикации было принято, чтобы продемонстрировать, с какими опасностями сталкиваются мужчины и женщины во время боя и учений.