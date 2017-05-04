В Бенгази ракета попала в жилой дом: трое погибли

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Бенгази, 4 мая. Ракета попала в жилой район ливийского города Бенгази. Трое человек погибли при ударе.

Ракета попала в трехэтажный жилой дом на юго-востоке города. От взрыва в рядом расположенных магазинах вылетели стекла, а припаркованные машины значительно пострадали, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее власти Ливии освободили из-под стражи пятерых из семи членов экипажа российского сухогруза «Мерле», который был задержан местной береговой охраной в начале марта.