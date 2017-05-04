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Политика
Макрон одержал верх над Ле Пен на теледебатах

Макрон одержал верх над Ле Пен на теледебатах

1:59  4 Мая 2017  /обновлено: 2:12  04 Мая 2017
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Макрон одержал верх над Ле Пен на теледебатах

Париж, 4 мая. Эммануэль Макрон одержал верх на теледебатах с лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции, по данным опросов.

Телезрители посчитали Макрона убедительнее: 63% отдали ему предпочтение, а Ле Пен — 34%. Еще 3% не смогли выбрать, кто же из кандидатов им понравился больше. В опросе участвовали почти 1 500 человек, отобранных на основе выборки.

Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36% (24,3 тысячи проголосовавших), пишет Газета.ru.

Напомним, что Бриджит Бардо призвала своих поклонников не голосовать за Эммануэля Макрона.

#париж #макрон
Катерина Кильгуткина
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