Конгресс США принял федеральный бюджет страны до октября

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Вашингтон, 4 мая. Палата представителей Конгресса США приняла проект о финансировании работы федерального правительства до 30 сентября. За данное решение высказались 309 конгрессменов, 118 проголосовали против.

Размер бюджета составляет $1,1 трлн. Порядка $15 млрд из них выделены на борьбу с терроризмом, а еще $1,5 млрд - на усиление безопасности на границах страны.

Теперь документ будет направлен для утверждения в сенат, а затем — на подпись президенту США Дональду Трампу.

В настоящее время федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом по запросу от администрации. Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Дональд Трамп был избран на пост главы государства, передает ТАСС.