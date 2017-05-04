Глобальный сбой парализовал работу мессенджера WhatsApp 

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Москва, 4 мая. Жители США, Европы и Бразилии жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp, который лишил их возможности отправлять и получать сообщения. Российские пользователи также отмечают, что мессенджера не подключается к Сети.

О проблемах в работе WhatsApp сообщают и российские пользователи из Санкт-Петербурга, Архангельска, Волгограда, Хабаровска и Краснодара.

В компании факт сбоя подтвердили и заверили, что в ближайшее время работа приложения будет восстановлена. Кроме того, представитель WhatsApp принес пользователям извинения за неудобства.