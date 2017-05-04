Колумбийка съела 9 тысяч долларов, чтобы не делиться ими с бывшим сожителем

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Мехико, 4 мая. 28-летняя жительница Колумбии проглотила 9 тысяч долларов, чтобы они не достались ее экс-бойфренду.

По данным прокуратуры департамента Сантандер, колумбийка съела пачку купюр по 100 долларов после расставания со своим молодым человеком. Молодая женщина хотела переехать в Панаму, а накопленные за время совместной жизни средства она решила проглотить, чтобы не отдавать половину экс-бойфренду.

После такого «перекуса» женщина оказалась в больнице, где медики достали купюры. Пациентка пожаловалась, что в хорошем состоянии удалось достать всего 5,7 тысячи долларов, а остальные купюры за время пребывания в желудке "испортились", сообщает РИА Новости.

Напомним, что в Египте археологи обнаружили уникальную находку.