Украинская прокуратура использует показания Вороненкова против Януковича в суде

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Киев, 4 мая. Украинская прокуратура намерена использовать показания убитого в Киеве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова для уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

В этот четверг Оболонский районный суд Киева приступит к рассмотрению дела Януковича, которого на Украине обвиняют в государственной измене. Украинский суд ранее выдал разрешение на проведение досудебного расследования в рамках этого дела в заочном порядке. Сам Янукович выразил готовность прибыть на территорию Украины, если ему обеспечат безопасность, а также расследуют покушение на него.