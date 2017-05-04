Сборная России по гандболу проиграла шведам на ЧЕ-2018

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Москва, 4 мая. Российские гандболисты проиграли команде Швеции со счетом 21:29 в отборочном матче чемпионата Европы 2018 года. Встреча прошла на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге.

Сборная шведских спортсменов лидирует, набрав 6 очков, у нашей сборной - два очка за игру в ничью с командами Словакии и Черногории.

В финальный турнир, который пройдет в январе 2018 года в Хорватии, выходят по две команды из 7 отборочных групп и сборная с лучшими показатели среди занявших третьи места, сообщает ТАСС.

Главный тренер российской команды Дмитрий Торгованов поделился своим мнением и сообщил, что оправдания проигрышу нет.

«Мы понимали, что у нас обновленная команда, так как из-за травм нескольких гандболистов пришлось вызвать игроков, которые еще не участвовали в играх за сборную. Это может быть оправданием, но его нет. Если игрок в составе сборной, мне неважно, сколько ему лет — 17, 20 или 21, он должен доказывать свой уровень», — сказал Торгованов.

Напомним, ранее «Аякс» разгромил «Лион» в первом матче полуфинала Лиги Европы.