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Политика
США отмахивается от предложения России по эмбарго против ИГ

США отмахивается от предложения России по эмбарго против ИГ

1:11  4 Мая 2017
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США отмахивается от предложения России по эмбарго против ИГ

Москва, 4 мая. Россия считает вопросы американской стороны к предложению ввести торговое и экономическое эмбарго против территорий, подконтрольных террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) попыткой отмахнуться от российской инициативы, заявил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

«У ИГИЛ* есть и разные источники доходов: это торговля сельскохозяйственными культурами, использование рыбных хозяйств, торговля человеческими органами, причем которые изымались не только у солдат сирийской армии, захваченных в плен, но и собственных боевиков, находивших в больницах. Это и инвестиции в недвижимость, например, в Европе, в США и в Турции, и игра на валютных биржах. Известно, что когда исламские боевики захватили Мосул, были похищены более 400 миллионов долларов, которые они вбросили на биржи государств региона», — сообщил Феоктистов.

«Перед нами американцы поставили две проблемы в контексте эмбарго: первое, что у ИГ нет территории и границы. На это мы отвечаем, что главное — усилить пограничный контроль по периметру Сирии и Ирака, в том числе Турции и Иордании. Второе — это гуманитарные последствия. Это действительно больная тема, всегда, когда ООН вводит санкции, возникает вопрос о том, что пострадают невиновные граждане. Получается, что нельзя поставлять продукты, медикаменты или воду. Но все-таки при принятии любой санкционной резолюции ООН предусматриваются гуманитарные изъятия, когда специально в резолюции прописываются разрешенные материалы, чтобы гражданское население не пострадало», — заявил замглавы департамента МИД, передает РИА Новости.

«Ссылки на эти два обстоятельства мы рассматриваем как попытки отмахнуться от инициативы нашего государства», — подытожил Феоктистов.

Напомним, что был найден лагерь ИГИЛ, где детей учили отрезать головы.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #феоктистов
Катерина Кильгуткина
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