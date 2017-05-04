Данные опросов свидетельствуют о росте популярности Путина у молодежи

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Москва, 4 мая. Рейтинг поддержки российского президента Владимира Путина составляет от 61% до 66% и продолжает расти. Такие данные приводит Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) под названием «Путинское большинство».

По его данным, активно растет доля молодых людей, намеренных поддержать действующего президента на выборах в марте 2018 года. Согласно тексту исследования, примерно 20% из тех опрошенных, которые еще не определились с кандидатурой, которую они поддержат на выборах, скорее всего также проголосуют за Путина.

Совокупность всех этих факторов может означать, что на выборах 2018 года Путин получит поддержку 70-75% проголосовавших, пишет «Газета.ru».