Nissan разместит в салонах автомобилей устройства для глушения телефонного сигнала

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Йокогама, 4 мая. Инженеры автокомпании Nissan предложили разместить в салоне автомобиля «Клетку Фарадея», с помощью которого можно будет блокировать работу мобильных сетей.

Устройство под названием Nissan Signal Shield будет размещено в подлокотнике водительского кресла. Водитель сможет положить туда свой мобильный телефон, лишив его возможности соединяться с сетью, а, следовательно, получать звонки, смс-сообщения, а также выходить в интернет. Кроме того, устройство будет блокировать сигналы Wi-Fi, Bluetooth и радио.

Согласно замыслу конструкторов, данное устройство защитить водителей, не давая им отвлекаться на телефоны. В то же время, водитель сможет слушать музыку с телефона, если подключит его к мультимедийной системе салона.