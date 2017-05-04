Назван лучший автомобиль для поездки на чистый воздух

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Москва, 4 мая. Был назван лучший автомобиль для поездок за город. За это звание сражались три авто: Toyota Hilux Surf, Renault Duster, «УАЗ Патриот».

Автомобили оценивали по пяти параметрам: свежесть, внешний вид, салон, внедорожные способности и технические характеристики. Все авто находятся примерно в одном ценовом диапазоне - около 500 000 рублей.

Лучшим оказался Renault Duster, по мнению «НГС.АВТО». «Серебро» получил «УАЗ Патриот».

Напомним, что москвич требует более 18 миллионов рублей из-за коррозии на Ferrari.