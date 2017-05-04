Войска США в Европе получат оборудование для радиоэлектронной борьбы с Россией

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Вашингтон, 4 мая. Расположенный в Германии Второй кавалерийский полк США приступил к полевым испытаниям нового оборудования для радиоэлектронной борьбы. Испытания будут длиться до октября этого года.

Как сообщается, новая система предназначена в первую очередь для отражения «российской угрозы». Данная система выпускается как в портативном варианте для пехоты, так и для размещения на боевой техники.

Ее сенсоры и программное обеспечение смогут принимать электромагнитные сигналы, анализировать их и определять их источник. Кроме того, она обладает наступательными возможностями – в частности, способностью глушить радары и системы наведения противника.