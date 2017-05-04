Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Прокуратура Калуги изучит видео, на котором акробаты выполняют трюки в храме

Прокуратура Калуги изучит видео, на котором акробаты выполняют трюки в храме

0:21  4 Мая 2017
1246

Прокуратура Калуги изучит видео, на котором акробаты выполняют трюки в храме

Калуга, 4 мая. Калужская прокуратура изучит видео, на котором гимнасты выполняют трюки в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района.

«Мы изучим ролик, снятый в храме и опубликованный в соцсетях, и дадим обоснованность действиям лиц, запечатленных на видео», — сообщили в ведомстве.

Этот поступок осудил также председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС.

Напомним, РПЦ просит защитить детей от «Симпсонов» после серии про ловлю покемонов в храме.

#калуга #прокуратура #храм
Катерина Кильгуткина
Комментарии
Новости партнеров