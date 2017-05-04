Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Певец Малежик попал в черный список «Миротворца»

Певец Малежик попал в черный список «Миротворца»

0:10  4 Мая 2017
483

Певец Малежик попал в черный список «Миротворца»

Киев, 3 мая. Российский эстрадный певец, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Причиной стали его гастроли на полуострове Крым, которые Украина посчитала незаконными, пишет Life. За последние семь дней в базу «Миротворца» попали Юрий Лоза, Диана Гурцкая, Дима Билан, Валерий Леонтьев, Стас Костюшкин, Дмитрий Певцов и Стивен Сигал.

Напомним, ранее «Миротворец» посчитал певца Станислава Костюшкина «опасным» из-за его гастролей в Крыму.

#украина #миротворец #малежик
Катерина Кильгуткина
Комментарии
Новости партнеров