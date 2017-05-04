«Аякс» разгромил «Лион» в первом матче полуфинала Лиги Европы

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Амстердам, 4 мая. Нидерландский «Аякс» разгромил французский «Лион» со счетом 4:1 в рамках первого полуфинального матча Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе «Амстердам Арена» в нидерландской столице. Матч судил арбитр из Италии Джанлуа Рокки.

В составе «Аякса» отличились Бертран Траоре, забивший на 25-й и 71-й минутах, а также Каспер Дольберг (34-я минута) и Амин Юнес (49).

У гостей единственный гол смог забить Матье Вальбуэна на 66-й минуте.

Ответная игра состоится 11 мая во французском Лионе. Победитель по сумме двух матчей встретится с победителем пары «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сельта» (Испания).