Стали известны подробности создания легендарной  ГАЗ-21 «Волга»

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Москва, 3 мая. Руководитель группы ГАЗ Зигфрид Вольф заявил, что компания может возобновить выпуск автомобилей марки «Волга». Тем временем, 3 мая исполнилось 62 года с момента первого испытания автомобиля ГАЗ-21 «Волга».

Как пишет «Газета.ru», культовый советский автомобиль появился как вариант развития другой, не менее легендарной машины, ГАЗ-20М «Победа». Отмечается, что ее ненадежность побудила конструкторов начать работу над проектом нового легкового автомобиля.

Первые шаги были предприняты в 1948 году в Научно-исследовательском автомобильном институте, однако после двух опытных образцов проект был закрыт. Работа возобновилась в 1951 году, когда началась разработка автомобиля М-21 «Победа-II», ставшего первым прототипом «Волги».