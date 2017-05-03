Россиянин требует более 18 миллионов рублей из-за коррозии на Ferrari

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Москва, 3 мая. Житель Москвы после 5 лет езды на темно-красном Ferrari заметил, что краска на авто начала пузырится. Автовладелец обратился в суд с требованием возместить ему ущерб в размере более 18 миллионов рублей.

Авто мужчина приобрел в 2011 году в официальном салоне Ferrari на Рублевке. На заднем крыле машины запузырилась краска, что является признаком коррозии.

«Но откуда ей взяться?» - недоумевал хозяин авто. Ведь на машине практически не ездили: она стояла в подземном гараже.

Чтобы устранить дефект, москвич обратился к дилеру, но тот отказался ремонтировать машину бесплатно. Так как три года гарантии прошли, то теперь любые дефекты автомобиля – проблема хозяина. Дилер считает, что машина зацвела потому, что тот допустил попадание на кузов неизвестного вещества и не помыл вовремя свой суперкар, что и привело к образованию коррозии.

Однако позже завод Ferrari пошел навстречу состоятельному мужчине: кузовные панели хотели предоставить бесплатно, но автовладелец не согласился и обратился в суд. Он попросил расторгнуть договор купли-продажи, возместить ему полную стоимость автомобиля и компенсировать моральный вред, сообщает «Авторамблер».

Напомним, что фото кросс-купе BMW X4 появились в Сети за несколько месяцев до официальной премьеры.