Лагерь ИГИЛ, где детей учили отрезать головы, нашли в Ираке

В закладки

Скопировать

Багдад, 3 мая. В районе населенного пункта Хатра в Ираке был найден лагерь, где боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) готовили детей для участия в террористической деятельности.

Как сообщается, детей в этом лагере активно обрабатывали террористической пропагандой, а также учили отрезать головы пленникам, тренируя их на манекенах. Эти данные были опубликованы после того, как иракские войска выбили боевиков из Хатры.

«Цель этого лагеря – обучать детей, как убивать людей. Им показывали, как пользоваться ножом, отрезая голову манекену, чтобы потом они могли проделать то же самое с настоящими людьми», – рассказал один из солдат иракской армии по имени Ахмет.

* Организация запрещена на территории РФ.