Ученые назвали продукты, вызывающие головную боль

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Вашингтон, 3 мая. Американские ученые проанализировали почти двести биологических образцов слюны, взятых у пациентов, страдающих мигренью. Выяснилось, что головные боли могут вызывать некоторые бактерии, обитающие в ротовой полости.

Специалисты утверждают, что мигрень может усиливаться из-за употребления некоторых продуктов. На здоровье негативно сказывается колбаса и сосиски, шоколадные изделия, вино, зеленые салаты, и другие продукты, передает Planet Today.

«Мы рекомендуем людям, которые страдают от частых головных болей, пересмотреть свою диету. Точный перечень продуктов, которые не следует употреблять, вам поможет составить ваш лечащий врач», — заключают исследователи.

Напомним, ранее ученые доказали, что запах розмарина улучшает память.