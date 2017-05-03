Белый дом не стал комментировать слова ФБР о «российской угрозе»

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Вашингтон, 3 мая. Пресс-секретарь США Белого дома Шон Спайсер ответил на заявление директора ФБР Джеймса Коми об угрозе со стороны России.

Выступая на брифинге в Белом доме, Спайсер прокомментировал слова Коми, заявив, что считает его высказывания «точкой зрения ФБР». В то же время, пресс-секретарь Белого дома отказался строить предположения о том, какие сведения могли лечь в основу заявления Коми о том, что Россия «представляет собой величайшую угрозу».

Кроме того, Спайсер не стал отвечать на вопрос, разделяет ли Белый дом позицию руководства ФБР.

Напомним, что ранее на слушаниях в сенате США Коми заявил, что Россия является «величайшей угрозой» для демократических процессов во всем мире.