Во Франции прошли дебаты кандидатов в президенты

В закладки

Скопировать

Париж, 3 мая. Во Франции прошли телевизионные дебаты между кандидатами на пост главы государства. В них участвовали лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон и его конкурент — лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

В ходе дебатов Марин Ле Пен осудила действия Макрона как экономиста. Она упрекнула его в том, что за два года он так и не выдвинул никакого предложения для борьбы с безработицей и не снял нагрузку с малого бизнеса.

Она также заявила, что Макрон — представитель частных интересов в контрасте с ней, «кандидатом от народа», и действовал в интересах американских компаний, сообщает.

Напомним, ранее Ле Пен уверенно заявила, что победит на выборах президента во Франции.