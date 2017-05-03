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Политика
Во Франции прошли дебаты кандидатов в президенты

Во Франции прошли дебаты кандидатов в президенты

23:19  3 Мая 2017
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Во Франции прошли дебаты кандидатов в президенты

Париж, 3 мая. Во Франции прошли телевизионные дебаты между кандидатами на пост главы государства. В них участвовали лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон и его конкурент — лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

В ходе дебатов Марин Ле Пен осудила действия Макрона как экономиста. Она упрекнула его в том, что за два года он так и не выдвинул никакого предложения для борьбы с безработицей и не снял нагрузку с малого бизнеса.

Она также заявила, что Макрон — представитель частных интересов в контрасте с ней, «кандидатом от народа», и действовал в интересах американских компаний, сообщает.

Напомним, ранее Ле Пен уверенно заявила, что победит на выборах президента во Франции.

#выборы #париж #макрон
Катерина Кильгуткина
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