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Рим, 3 мая. С момента начала операции в Сирии ВКС РФ уничтожили более 3 тысяч бензовозов террористов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов, сообщил журналистам на пресс-конференции в Риме заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

«C терроризмом и его финансированием можно бороться, уничтожая террористическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, на земле», — заявил Феоктистов.

По его словам, доходы ИГ* упали вдвое, но тем не менее запрещенная террористическая группировка все еще существует и получает доходы. Дипломат отметил что, когда-то это было 2 миллиарда, а сейчас, это не более 200 миллионов долларов в год.



Война в Сирии началась в марте 2011 года. По данным ООН, в результате военных действий погибли более 220 тысяч человек. 30 сентября 2015 года по запросу президента Сирии Башара Асада ВКС РФ начали наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке РФ Дамаск сумел переломить ситуацию и перейти в наступление на основных направлениях.



В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых на себя обязательств по поставкам сирийскому правительству вооружения и военной техники, и обучению военных специалистов.

* Организация запрещена на территории РФ.