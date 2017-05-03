Уфологи сняли на видео замаскированный корабль пришельцев на земной орбите

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Вашингтон, 3 мая. В Сети появилось видео, на котором, как утверждают уфологи, можно увидеть корабль пришельцев, расположенный на орбите Земли.

Американские уфологи из организации Secure Team 10 опубликовали видео, на котором по небу синхронно двигаются три мерцающих точки. Как утверждают авторы видео, это не три отдельных НЛО, а один хорошо замаскированный корабль пришельцев, которые наблюдают за землянами с орбиты.

Ролик был снят в американском штате Кентукки. Утверждается, что видео было сделано с помощью камеры ночного видения, так как невооруженным взглядом разглядеть «корабль» невозможно.

Напомним, что ранее руководитель NASA Чарльз Болден выступил с заявлением, в котором предположил, что инопланетяне могут вторгнуться на Землю в течение следующих восьми месяцев.