Мэй считает, что ЕС пытается повлиять на выборы в Великобритании

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Лондон, 3 мая. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением, что положение Соединенного Королевства по Brexit в Евросоюзе демонстрируют неправильно. Политик высказалась, что сейчас поведение властей ЕС направлено на то, чтобы воздействовать на результат парламентских выборов.

«В последнее время мы наблюдали, какими жесткими, возможно, будут переговоры по Brexit. Позицию Великобритании в переговорах по ЕС континентальная пресса отражает неверно», — заявила Мэй.

Она считает, что «переговорный танец» Европейской комиссии набирает скорость.

Некоторые СМИ сообщают, что Евросоюз в процессе Brexit могут потребовать от Великобритании около 100 миллиардов евро выплат по разным обязательствам, взятым на себя Лондоном ранее.

Политик заявила, что все это делается «специально» для того, чтобы «повлиять на исход всеобщих выборов 8 июня», передают РИА Новости.

«Мы будем верить, что никакой сделки для Великобритании – это лучше, чем плохая сделка. Мы хотим глубокого, особенного партнерства с Европейским союзом, и мы желаем успеха ЕС», — сказала Мэй.

Напомним, ранее была названа точная дата выхода Великобритании из ЕС.