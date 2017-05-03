Археологи нашли в Египте первый погребальный сад

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Каир, 3 мая. В Египте археологи обнаружили уникальную находку периода Среднего царства – погребальный сад. Отмечается, что это первая подобная археологическая находка в Египте.

Погребальные сады имели большое символическое значение в рамках похоронных обрядов для фараонов Древнего Египта.

Найденный сад выглядит как площадка, разделенная на небольшие квадраты. Общая площадь сада составляет около шести квадратных метров. Четыре тысячи лет назад там были высажены деревья, цветы и кустарники, имеющие особое значение для погребальных обрядов Египтян. Находка расположена в некрополе Драа Абу Нага на западном берегу Нила.