Ученые доказали, что запах розмарина улучшает память

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Лондон, 3 мая. Аромат розмарина может способствовать улучшению памяти. Об этом сообщают научные специалисты из Нортумбрийского университета Великобритании.

Специалисты организовали серию экспериментов, в ходе которых испытуемые должны были выполнить несколько тестов на запоминание в помещениях с запахом розмарина и без него. В итоге, те, кто запоминал материал в комнате с запахом розмарина, улучшили свои показатели с 5% до 7%.

По данным исследователей, запах розмарина благотворно сказывается на памяти как взрослых, так и детей. В то же время, его воздействие индивидуально, вплоть до того, что на некоторых людей он влияет вовсе.