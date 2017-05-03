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Дамаск, 3 мая. Сирия поддерживает предложения России по созданию зон снижения напряженности в стране и обязуется исполнять договоренность о прекращении огня. Об этом сообщает МИД Сирии.



В эту среду в Астане начался четвертый раунд международных переговоров по Сирии. Переговоры будут идти два дня, в четверг продолжатся встречи делегаций в двусторонних форматах, после чего планируется общее пленарное заседание. Запланировано принятие ряда документов, в том числе по 4 зонам безопасности в Сирии.



Ранее мы сообщали, что делегация сирийской оппозиции получили от России предложения по урегулированию конфликта в Сирии. Напомним, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.