Шведские ученые создали самую быструю фотокамеру на планете

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Стокгольм, 3 мая. Ученые из Швеции создали самую быструю пленочную фотокамеру, которая может фиксировать действия, происходящие всего за 0,2 триллионных секунды. Этот выдающийся фотоаппарат позволяет увидеть движение света, а скорость съемки составляет пять триллионов кадров в секунду.

Чтобы наглядно показать работу редчайшей камеры, исследователи запечатлели движение фотонов света, проходящих очень маленькое расстояние, равное толщине листа бумаги. В действительности это занимает пикосенды, но с помощью новой камеры явление можно не только зафиксировать, но и наблюдать замедленным в триллионы раз.

Добиться такого эффекта помогает сверхбыстрый лазер, обучающий кодированной вспышкой объект съемки. Так как выдержка камеры меньше времени прохода фотонов света, получается, что за время съемки набирается серия таких вспышек. Уникальное изобретение может заснять даже этапы мгновенных химических реакций, сообщают «Актуальные новости».