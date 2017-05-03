Власти Москвы разрешат провести митинг против реновации «хрущевок»

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Москва, 3 мая. Московские власти пообещали активистам, протестующим против программы реновации «хрущевок», дать разрешение на проведение массового митинга на проспекте Сахарова 14 мая. По словам организаторов акции протеста, они намерены требовать полной отмены программы сноса домов и переселения их жителей.

Как пишет газета «Коммерсантъ», мэрия города пока не согласовала митинг, однако документы уже находятся на подписи у заместителя мэра. Как предполагается, акция протеста пройдет 14 мая в 14:00.

Напомним, что накануне столичные власти опубликовали предварительный список из 4,5 тысяч домов, который могут попасть под снос в рамках программы по реновации кварталов Москвы.